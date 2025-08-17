Babnet   Latest update 11:54 Tunis

بايرن ميونيخ يتوج بلقب كأس السوبر الألماني بعد فوزه على شتوتغارت 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1a3a283adc1.19425573_mpohngijfqlek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 09:39
      
توج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الحادية عشرة في تاريخه بفوزه على شتوتغارت بهدفين مقابل هدف في المباراة جمعتهما امس السبت في نهائي المسابقة.
      وسجل الإنقليزي هاري كين والكولومبي لويس دياز ثنائية بايرن في الدقيقتين 18 و77، بينما سجل جيمي لويلينغ هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 90+3.
  وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الكولومبي لويس دياز بقميص الفريق البافاري بعد انتقاله قادما من ليفربول.

   وحقق بايرن ميونيخ بقيادة مدربه البلجيكي فنسنت كومباني أول ألقاب الموسم ليجمع بين لقبي البطولة والسوبر بينما اكتفى شتوتغارت بلقب الكأس. 

كما عوض بايرن ميونيخ أيضا بهذا اللقب كبوة خروجه من الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة بالخسارة بهدفين دون رد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في منتصف جويلية الماضي.
ر/حسني


