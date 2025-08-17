بايرن ميونيخ يتوج بلقب كأس السوبر الألماني بعد فوزه على شتوتغارت 2 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1a3a283adc1.19425573_mpohngijfqlek.jpg width=100 align=left border=0>

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الحادية عشرة في تاريخه بفوزه على شتوتغارت بهدفين مقابل هدف في المباراة جمعتهما امس السبت في نهائي المسابقة.

وسجل الإنقليزي هاري كين والكولومبي لويس دياز ثنائية بايرن في الدقيقتين 18 و77، بينما سجل جيمي لويلينغ هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 90+3.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الكولومبي لويس دياز بقميص الفريق البافاري بعد انتقاله قادما من ليفربول.

