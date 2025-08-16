Babnet   Latest update 18:44 Tunis

اعادة انتخاب محمد حرحيرة رئيسا للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0b1eba346c4.73016617_pegjnoqfkilhm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 18:08
      
اعيد انتخاب محمد حرحيرة رئيسا للجامعة التونسية لليوزيكان بيدو للفترة النيابية 2025-2029، اثرانعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة المذكورة امس الجمعة، حسب ما افاد به حرحيرة وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت.

واضاف محمد حرحيرة، الذي سبق أن ترأس الجامعة خلال الفترة النيابية 2020-2024، ان قائمته كانت الوحيدة التي تقدمت للانتخابات، وضمت كلا من: محمد حرحيرة (رئيس) وياسين بالي وماهر المثلوثي وعماد الحداد واحمد باللاعج والفة الزروي وزهراء العمدوني وكوثر الصغير (أعضاء).

وتمت خلال الجلسة العامة المصادقة على التقريرين الادبي والمالي للموسم الرياضي 2024-2025 وتعيين منير ثرية مراقبا للحسابات للفترة النيابية القادمة.


