توزر: إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة مبيت المدرسة الإعدادية بتمغزة

أعطى والي توزر، شاهين الزريبي، أمس الجمعة، إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة مبيت المدرسة الإعدادية بتمغزة المنجزة في إطار جهود تحسين خدمات الايواء والإعاشة بالمبيت، داعيا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان تواصل إيواء التلاميذ وإعاشتهم في مفتتح السنة الدراسية.

ويأتي افتتاح هذه الأشغال ضمن زيارة ميدانية أداها الوالي لمعتمدية تمغزة الحدودية، لمتابعة تنفيذ مجموعة من المشاريع العمومية في المنطقة في مجال التزود بمياه الشرب، وبناء منشآت ثقافية وشبابية وتربوية، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية توزر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وفي هذا الصدد، تشهد تمغزة أشغال مشروع حفر بئر مخصّصة لمياه الشرب في منطقة الشبيكة، تنفّذ عن طريق إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو مشروع موجه لربط المساكن في المركب الريفي الشبيكة سندس وفم الخنقة الظافرية.

