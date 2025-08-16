Babnet   Latest update 15:16 Tunis

توزر: إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة مبيت المدرسة الإعدادية بتمغزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a084d1d755b6.84971732_nmiefoplhkjqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 15:16
      
 أعطى والي توزر، شاهين الزريبي، أمس الجمعة، إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة مبيت المدرسة الإعدادية بتمغزة المنجزة في إطار جهود تحسين خدمات الايواء والإعاشة بالمبيت، داعيا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان تواصل إيواء التلاميذ وإعاشتهم في مفتتح السنة الدراسية.
ويأتي افتتاح هذه الأشغال ضمن زيارة ميدانية أداها الوالي لمعتمدية تمغزة الحدودية، لمتابعة تنفيذ مجموعة من المشاريع العمومية  في المنطقة في مجال التزود بمياه الشرب، وبناء منشآت ثقافية وشبابية وتربوية، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية توزر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". 
وفي هذا الصدد، تشهد تمغزة أشغال مشروع حفر بئر مخصّصة لمياه الشرب في منطقة الشبيكة، تنفّذ عن طريق إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو مشروع موجه لربط المساكن في المركب الريفي الشبيكة سندس وفم الخنقة الظافرية.

كما شرعت بلدية تمغزة في إنشاء نواة مسرح للهواء الطلق ومنصة للعرض بتمويل من المجلس الجهوي بالنسبة للأشغال الجارية والمتمثلة في تسييج الفضاء وبناء منصة في ساحة المهرجان الدولي للواحات الجبلية.

وتقدّمت أشغال بناء نادي الشباب الريفي بمنطقة الفريد  بنسبة 90 بالمائة وبكلفة 620 ألف دينار، ومن المؤمل الشروع في استغلال هذا النادي قبل موفى العام الجاري مع مجموعة من المنشآت الشبابية والرياضية التي تنجز بعدة مناطق ريفية في معتمدية تمغزة.


السبت 16 أوت 2025 | 22 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
الرطــوبة:
% 46
