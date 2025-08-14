Babnet   Latest update 18:40 Tunis

تونس تحرز سبع ميداليات منها 5 من المعدن النفيس في الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بكازاخستان

أحرزت تونس اليوم الخميس سبع ميداليات (5 ذهبية و2 فضية) خلال الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو بالعاصمة الكازاخستانية استانا.
وكانت ميداليات المعدن النفيس من نصيب محمد خليل الجندوبي (-63 كلغ) ومعتز العيفاوي (-87 كلغ) ووفاء المسغوني (-62 كلغ) وشيماء التومي (-57 كلغ) وعيشاء الزغبي (-49 كلغ).
في حين توج كل من  فراس القطوسي (-80 كلغ) وفارس بوجمعي (-68 كلغ)  بالميدالية الفضية.



وستكون المشاركة التونسية في دورة كازاخستان مشفوعة بتربص من 16 الى 22 اوت، قبل العودة الى تونس لشد الرحال مجددا نحو مدينة موجو بكوريا للمشاركة في دورة الجائزة الكبرى من 24 الى 31 اوت الجاري، التي سيشارك فيها الرباعي فراس القطوسي ومحمد خليل الجندوبي ومعتز العيفاوي وشيماء التومي.
جدير بالذكر ان المنتخب التونسي يستعد للمشاركة في بطولة العالم التي ستحتضنها مدينة ووكسي الصينية من 24 الى 30 اكتوبر 2025 بمشاركة كل من خليل الجندوبي وفراس القطوسي وشيماء التومي ووفاء المسغوني واكرام الظاهري ومعتز العيفاوي وعهود بن عون في انتظار اضافة عناصر اخرى سيتم انتقاؤها لاحقا.


