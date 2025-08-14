Babnet   Latest update 17:11 Tunis

ترجي جرجيس يعزز صفوفه بالمهاجم النيجيري ستانلاي اوغوه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e0ad2e49bf6.25229979_jnkgpeqfomihl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 17:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
عزز ترجي جرجيس صفوفه بالنيجيري ستانلاي اوغوه، وفق ما اعلنه الفريق اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك.
ويشغل اللاعب البالغ من العمر 21 سنة خطة مهاجم.


وكان فريق عاصمة الزياتين أعلن في وقت سابق عن انتداب الحارس حمزة الغانمي والمدافع المحوري مكرم الصغير ومهاجم المنتخب الرواندي نشوتي اينوست والجناح محمد الهادي جرتيلة ومتوسط الميدان زيدان العبيدي والمدافع حسين الرفاعي ومتوسط الميدان خليل القصاب والجناح الايسر أشرف بن ضياف والظهير الأيسر جاسم بالكيلاني والمهاجم لؤي دحنوس والظهير الأيمن مختار بن زيد بالاضافة الى تجديد عقدي الحارس سيف الشرفي ومتوسط الميدان أمير التاجوري لمدة موسمين.

ويستقبل زملاء المهاجم مؤمن الرحماني، الذين استهلوا الموسم بفوز خارج القواعد أمام النادي الرياضي الصفاقسي 1-2 ، هذا السبت شبيبة العمران لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313343


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 أوت 2025 | 20 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:14
16:10
12:31
05:36
04:00
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet33°
30° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
34°-24
34°-25
35°-24
35°-25
  • Avoirs en devises
    24134,8

  • (14/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,34879 DT        1$ =2,91891 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/08)   1224,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    