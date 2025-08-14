ترجي جرجيس يعزز صفوفه بالمهاجم النيجيري ستانلاي اوغوه
عزز ترجي جرجيس صفوفه بالنيجيري ستانلاي اوغوه، وفق ما اعلنه الفريق اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك.
ويشغل اللاعب البالغ من العمر 21 سنة خطة مهاجم.
وكان فريق عاصمة الزياتين أعلن في وقت سابق عن انتداب الحارس حمزة الغانمي والمدافع المحوري مكرم الصغير ومهاجم المنتخب الرواندي نشوتي اينوست والجناح محمد الهادي جرتيلة ومتوسط الميدان زيدان العبيدي والمدافع حسين الرفاعي ومتوسط الميدان خليل القصاب والجناح الايسر أشرف بن ضياف والظهير الأيسر جاسم بالكيلاني والمهاجم لؤي دحنوس والظهير الأيمن مختار بن زيد بالاضافة الى تجديد عقدي الحارس سيف الشرفي ومتوسط الميدان أمير التاجوري لمدة موسمين.
ويستقبل زملاء المهاجم مؤمن الرحماني، الذين استهلوا الموسم بفوز خارج القواعد أمام النادي الرياضي الصفاقسي 1-2 ، هذا السبت شبيبة العمران لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
