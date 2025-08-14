ترجي جرجيس يعزز صفوفه بالمهاجم النيجيري ستانلاي اوغوه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e0ad2e49bf6.25229979_jnkgpeqfomihl.jpg width=100 align=left border=0>

عزز ترجي جرجيس صفوفه بالنيجيري ستانلاي اوغوه، وفق ما اعلنه الفريق اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك.

ويشغل اللاعب البالغ من العمر 21 سنة خطة مهاجم.



