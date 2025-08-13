صحفيون تونسيون يشاركون بالصين في دورة تدريببة مخصصة للصحفيين من الدول العربية

(من مبعوثة وات خديجة البوسالمي)- يشارك عدد من الصحفيين التونسيين إلى جانب صحفيين من دول عربية في دورة تدريبية تنظمها وزارة التجارة الصينية عبر مركز التعليم والتدريب التابع لشركة مجموعة الإتصالات الدولية للبلاد

وذلك بالعاصمة الصينية بيكين.





وتبحث الدورة، التي يشارك فيها زهاء 30 صحفيا وإعلاميا من العام العربي، وعلى امتداد إسبوعين، التعاون بين الصين والدول العربية وآفاق تطويره خاصة في مجال التعاون الإقتصادي والتجاري .ويؤمن الدورة التدريبية، خبراء صينيون ناطقون باللغة العربية في خطوة تهدف إلى مزيد تحقيق التقارب الصيني العربي وتقديم معطيات ومعلومات عن الاقتصاد الصيني والتجارة الصينية.وتبحث الدورة عديد المحاور من بينها التعاون الصيني العربي والعلاقات الاستراتيجية بين الصين والعالم العربي وآفاق التعاون الإقتصادي والتنموي إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات إعلامية وثقافية صينية.ويندرج المشروع، الذي تدعمه الحكومات الصينية والدول العربية، في تعزيز أواصر التعاون، بين الصين والعالم العربي، في مجالات الإعلام المبادلات والأبحاث فضلا عن تعزيز الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الناميةويتيح البرنامج التدريبي، أمام الصحفيين الفرصة للإطلاع على تطور صناعة الأخبار والتنمية الاقتصادية في الصين، وعرض إمكانيات التعاون في المجالات ذات الصلة في كل بلد عربي مشارك مع المسؤولين والخبراء المحليين وإجراء نقاش مباشر معهم لاستكشاف فرص التعاون المهني.