تونس تشارك في بطولة افريقيا للتايكواندو للأواسط والاصاغر بعشرة عناصر

Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 13:40
      
تشارك تونس في بطولة افريقيا للتايكواندو للأواسط والأصاغر التي تحتضنها العاصمة النيجيرية ابوجا يومي 22 و 23 اوت الجاري بعشرة عناصر، وفق ما افاد به المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو رضا الهويملي وكالة تونس افريقيا لللانباء اليوم الاربعاء.

ويتكون منتخب الأصاغر الذي يشرف على تدريبه محمد الابراهمي من الخماسي آية المنصوري (-41 كلغ) وأريج العبيدي (-44 كلغ) وشهد قاسمية (-47 كلغ) ومجد الدين البليلي (-33 كلغ) وإياد الصلعاوي (-41 كلغ).



من جهته يتكون منتخب الأواسط الذي يشرف على تدريبه سامي الفطناسي من الخماسي أبرار الجوبالي (-44 كلغ) وسارة السالمي (-46 كلغ) وكنزة السالمي (-49 كلغ) وأسامة جليدة (-51 كلغ) ومالك المقراني (-48 كلغ).


