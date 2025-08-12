اتحاد عمال تونس يندد بما اعتبره ثلبا لرئيس الجمهورية من بعض نقابيي اتحاد الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bc719cc2dd154.15327462_eqnglhpojkmfi.jpg width=100 align=left border=0>

ندّد اتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الثلاثاء بما اعتبره "ثلبا" لرئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل بعض النقابيين "ونعته بنعوت كاذبة"، قبل انطلاق الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقره صباح أمس الاثنين.



واعتبر اتحاد عمال تونس في بيانه أن تلك الشعارات المرفوعة من بعض النقابيين "ليس بعمل نقابي مهما كانت الاختلافات"، مشددا على أن رئيس الجمهورية يبقى رمزا للسيادة الوطنية.

