اتحاد عمال تونس يندد بما اعتبره ثلبا لرئيس الجمهورية من بعض نقابيي اتحاد الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bc719cc2dd154.15327462_eqnglhpojkmfi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 14:12
      
ندّد اتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الثلاثاء بما اعتبره "ثلبا" لرئيس الجمهورية قيس سعيد من قبل بعض النقابيين "ونعته بنعوت كاذبة"، قبل انطلاق الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بمقره صباح أمس الاثنين.

واعتبر اتحاد عمال تونس في بيانه أن تلك الشعارات المرفوعة من بعض النقابيين "ليس بعمل نقابي مهما كانت الاختلافات"، مشددا على أن رئيس الجمهورية يبقى رمزا للسيادة الوطنية.



وذكّر اتحاد عمال تونس بدعمه لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، معتبرا أن "ثلب" رئيس الجمهورية هو "احتقار وثلب لأغلبية الشعب التونسي".

وللاشارة عقد أمس الاثنين الاتحاد العام التونسي للشغل هيئة إدارية طارئة تمخضت عنها جملة من القرارات أبرزها تنظيم تجمع عمالي، يوم 21 أوت الجاري، تليه مسيرة من ساحة محمد علي أمام مقره المركزي باتجاه وسط العاصمة.

كما قررت الهيئة الإبقاء على أشغالها مفتوحة والدعوة لإضراب عام في حال استمرت الاعتداءات وحملات التشويه وغلق باب الحوار والمفاوضات الاجتماعية، وفق بيان صادر عن الاتحاد.

ويأتي ذلك بعدما شهد مقر الاتحاد احتشادا من قبل بعض المواطنين الذين رفعوا شعارات تطالب بحل اتحاد الشغل ومحاسبة قيادته، وذلك ردا على إضراب شنته مؤخرا الجامعة العامة للنقل في قطاع النقل البري العمومي دام 3 أيام.


الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
تونس
