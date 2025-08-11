قابس: تسليم مشروع المخطط الجهوي للتنمية 2026 – 2030 إلى عضو الجهة بالإقليم الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

سلّم رئيس المجلس الجهوي بقابس، ماهر الصغير، اليوم الاثنين، نسخة من مشروع المخطط الجهوي للتنمية 2026 - 2030 لعضوالاقليم الخامس عن ولاية قابس محمد القديري، وذلك باشراف والي قابس رضوان نصيبي وحضور المدير الجهوي للتنمية سليم العصادي.

وتقدر الكلفة الجملية للبرامج والمشاريع العمومية المتواصلة والجديدة المقترح ادراجها ضمن هذا المخطط بأكثر من 2700 مليون دينار موزعة بين مشاريع اقليمية وجهوية ومحلية.

ومن بين المشاريع العمومية المقترحة بولاية قابس خلال فترة المخطط التنموي 2026 – 2030 في القطاع الصحي احداث مستشفى جامعي جديد، وكلية للطب، ومدرسة عليا لتقنيات الصحة، ومصحة للضمان الاجتماعي.

