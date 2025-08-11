Babnet   Latest update 22:25 Tunis

قابس: تسليم مشروع المخطط الجهوي للتنمية 2026 – 2030 إلى عضو الجهة بالإقليم الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 20:10
      
سلّم رئيس المجلس الجهوي بقابس، ماهر الصغير، اليوم الاثنين،  نسخة من مشروع  المخطط الجهوي للتنمية  2026 -  2030 لعضوالاقليم الخامس عن ولاية قابس محمد القديري، وذلك  باشراف والي قابس  رضوان نصيبي وحضور المدير الجهوي للتنمية سليم العصادي.
وتقدر الكلفة الجملية للبرامج والمشاريع العمومية المتواصلة والجديدة المقترح ادراجها ضمن هذا المخطط بأكثر من 2700 مليون دينار موزعة بين مشاريع اقليمية وجهوية ومحلية.
 ومن بين المشاريع العمومية المقترحة بولاية قابس خلال فترة المخطط التنموي 2026 – 2030 في القطاع الصحي احداث مستشفى جامعي جديد، وكلية للطب، ومدرسة عليا لتقنيات الصحة، ومصحة للضمان الاجتماعي.

وفي القطاع الفلاحي تم اقتراح تهيئة ميناء الصيد البحري بالزارات، واحداث ميناء للصيد البحري بغنوش، وتطوير مركز التكوين الفلاحي بالزركين الى معهد عال فلاحي بمارث.

وفي المجال السياحي تم اقتراح تهيئة المنطقة السياحية البيئية المندمجة بقابس الجنوبية، والمدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات بالحامة الغربية، واحداث منطقة سياحية ايكولوجية بالزارات .


Babnet

