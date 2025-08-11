زغوان: انتفاع 160 فلاحا بقروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لتمويل موسم الزراعات الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

بلغ مجموع القروض الموسمية المسندة لمنتجي الحبوب بولاية زغوان لتمويل إنتاج الزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي المنقضي حوالي 4.5 ملايين دينار لفائدة 160 من متوسطي وكبار الفلاحين بالجهة وخصّصت لاقتناء البذور والأسمدة والأدوية على امتداد فترات الموسم، وفق رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان خالد بن مستورة.

وأوضح بن مستورة، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذه القروض توزّعت بين قروض مصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية وقروض بنكية مباشرة وأخرى ممولة عن طريق الجمعيات التنموية، حيث صادقت اللجنة الجهوية على إسناد 107 قروض بقيمة 1.08 مليون دينار، وانتفع 18 فلاحا بقروض بنكية مباشرة بقيمة 3،3 مليون دينار، فيما أسندت الجمعيات التنموية 35 قرضا بقيمة 165 ألف دينار.

وأبرز أن القروض الموسمية لموسم 2024-2025 لتمويل إنتاج الزراعات الكبرى سجلت ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة مقارنة بموسم 2023-2024، حيث بلغ مجموع القروض المسندة للفلاحين 2.8 مليون دينار، مرجعا التطور الحاصل في حجم القروض إلى اعتماد الهياكل الممولة على المؤشرات المناخية الي تسجلها على امتداد الموسم الفلاحي، وفق تقديره.