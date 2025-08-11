Babnet   Latest update 22:25 Tunis

زغوان: انتفاع 160 فلاحا بقروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لتمويل موسم الزراعات الكبرى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Août 2025 - 18:08 قراءة: 0 د, 46 ث
      
 بلغ مجموع القروض الموسمية المسندة لمنتجي الحبوب بولاية زغوان لتمويل إنتاج الزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي المنقضي حوالي 4.5 ملايين دينار لفائدة 160 من متوسطي وكبار الفلاحين بالجهة وخصّصت لاقتناء البذور والأسمدة والأدوية على امتداد فترات الموسم، وفق رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان خالد بن مستورة.
وأوضح بن مستورة، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ  هذه القروض توزّعت بين قروض مصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية وقروض بنكية مباشرة وأخرى ممولة عن طريق الجمعيات التنموية، حيث صادقت اللجنة الجهوية على إسناد 107 قروض بقيمة 1.08 مليون دينار، وانتفع 18 فلاحا بقروض بنكية مباشرة بقيمة 3،3 مليون دينار، فيما أسندت الجمعيات التنموية 35 قرضا بقيمة 165 ألف دينار.
وأبرز أن القروض الموسمية لموسم 2024-2025 لتمويل إنتاج الزراعات الكبرى سجلت ارتفاعا بنسبة 48 بالمائة مقارنة بموسم 2023-2024، حيث بلغ مجموع القروض المسندة للفلاحين 2.8 مليون دينار، مرجعا التطور الحاصل في حجم القروض إلى اعتماد الهياكل الممولة على المؤشرات المناخية الي تسجلها على امتداد الموسم الفلاحي، وفق تقديره.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313177


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-24
33°-24
34°-25
33°-26
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1378,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    