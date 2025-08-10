نجوى كرم تُشعل قرطاج بعد غياب تسع سنوات: ليلة حنين وأغانٍ خالدة أمام جمهور غصّت به المدارج
ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي (من 19 جويلية إلى 21 أوت 2025)، عادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى ركح المسرح الأثري في أمسية السبت 9 أوت، لتمنح جمهورها سهرة استثنائية بطابع الحنين والذكريات، بعد غياب دام تسع سنوات، وأمام شبابيك مغلقة منذ أسابيع.
افتتحت نجوى الحفل بأغنية "عزك دايم يا قرطاج"، التي أدّتها لأول مرة على نفس المسرح سنة 1997، من كلمات عصام زغيب وألحان أنطوان الشعك، في إهداء خاص للجمهور التونسي. ومنذ اللحظات الأولى، ارتسمت ملامح الحنين المشترك بين الفنانة وجمهورها، ذكريات مهرجان قرطاج التي رافقت أجيال الثمانينات والتسعينات، حيث شكّلت أغانيها أيقونة لسنوات الشباب والحب والشغف.
افتتحت نجوى الحفل بأغنية "عزك دايم يا قرطاج"، التي أدّتها لأول مرة على نفس المسرح سنة 1997، من كلمات عصام زغيب وألحان أنطوان الشعك، في إهداء خاص للجمهور التونسي. ومنذ اللحظات الأولى، ارتسمت ملامح الحنين المشترك بين الفنانة وجمهورها، ذكريات مهرجان قرطاج التي رافقت أجيال الثمانينات والتسعينات، حيث شكّلت أغانيها أيقونة لسنوات الشباب والحب والشغف.
على مدى ساعتين ونصف من الغناء المتواصل، قادت "شمس الأغنية اللبنانية" جمهورها في رحلة موسيقية عبر الزمن، جمعت بين أبرز أغانيها القديمة وأخرى من الألفية الجديدة. ومن بين الأعمال التي صدحت بها: "سهرانة"، "لو ما بتكذب"، "هيدا حكي"، "عاشقة أسمراني"، "خليني شوفك بالليل"، "اتهموني بغرامه"، "ساحرني"، "تعا خبيك"، "أنا ما فيي"، "حكم القاضي"، "روح روحي"، "خيروني"، "عم يرجف قلبي"، "حط أصحابك بالغربال"، "لو بس تعرف بغيبتك"، "لشحد حبك"، "يلعن البعد"، و"شو هالحلا"، قبل أن تختتم الأمسية بأغنيتها الشهيرة "ملعون أبو العشق" وسط تفاعل جماهيري كبير.
هذا الحفل الذي تم بثه مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية والتلفزة التونسية و قناة "روتانا" العربية، حطي بمتابعة واسعة من الجمهور حيث عبر الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استمتاعهم بمتابعتهم لعرض نجوى كرم، وهو ما مثل فرصة لكل الذين رغبوا في حضور هذه السهرة ولكن لم يسعفهم الحظ بسبب نفاد التذاكر بعد مدة وجيزة من انطلاق عملية البيع.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313100