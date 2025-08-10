نجوى كرم تُشعل قرطاج بعد غياب تسع سنوات: ليلة حنين وأغانٍ خالدة أمام جمهور غصّت به المدارج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68984fe83bda15.91700065_eifhnmglopkjq.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي (من 19 جويلية إلى 21 أوت 2025)، عادت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى ركح المسرح الأثري في أمسية السبت 9 أوت، لتمنح جمهورها سهرة استثنائية بطابع الحنين والذكريات، بعد غياب دام تسع سنوات، وأمام شبابيك مغلقة منذ أسابيع.



افتتحت نجوى الحفل بأغنية "عزك دايم يا قرطاج"، التي أدّتها لأول مرة على نفس المسرح سنة 1997، من كلمات عصام زغيب وألحان أنطوان الشعك، في إهداء خاص للجمهور التونسي. ومنذ اللحظات الأولى، ارتسمت ملامح الحنين المشترك بين الفنانة وجمهورها، ذكريات مهرجان قرطاج التي رافقت أجيال الثمانينات والتسعينات، حيث شكّلت أغانيها أيقونة لسنوات الشباب والحب والشغف.

