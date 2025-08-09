Babnet   Latest update 23:08 Tunis

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الدانماركي 31-37

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Août 2025 - 15:39 قراءة: 0 د, 30 ث
      
انهزم المنتخب التونسي اليوم السبت امام نظيره الدانماركي بنتيجة 31-37لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة ضمن فعاليات بطولة العالم لكرة اليد للشبان دون 19 سنة المقامة حاليا بمصر.  

ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب التشيكي على منتخب الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 42-31.



واختتم السباعي التونسي الدور الاول في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين من انتصار وهزيمتين متقدما على منتخب الولايات المتحدة الامريكية الذي تذيل الترتيب من ثلاث هزائم، في حين آلت صدارة المجموعة للمنتخب الدانماركي واحتل المنتخب التشيكي المرتبة الثانية.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (8 مجموعات) الى الدور الرئيسي فيما تخوض بقية المنتخبات منافسات كاس الرئيس (المقابلات الترتيبية).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313088


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    