بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الدانماركي 31-37

انهزم المنتخب التونسي اليوم السبت امام نظيره الدانماركي بنتيجة 31-37لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة ضمن فعاليات بطولة العالم لكرة اليد للشبان دون 19 سنة المقامة حاليا بمصر.



ولحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب التشيكي على منتخب الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة 42-31.



واختتم السباعي التونسي الدور الاول في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين من انتصار وهزيمتين متقدما على منتخب الولايات المتحدة الامريكية الذي تذيل الترتيب من ثلاث هزائم، في حين آلت صدارة المجموعة للمنتخب الدانماركي واحتل المنتخب التشيكي المرتبة الثانية.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة (8 مجموعات) الى الدور الرئيسي فيما تخوض بقية المنتخبات منافسات كاس الرئيس (المقابلات الترتيبية).