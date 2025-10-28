Babnet   Latest update 13:41 Tunis

وزارة الصحة : اطلاق خطة وطنية لحماية الأطفال من التهاب الشُعيبات

خصص اجتماع عقد في مقر وزارة الصحة وأشرف عليه الوزير مصطفى الفرجاني  لتفعيل المخطط الوطني للوقاية من التهاب الشعيبات لدى الأطفال والرضّع.
وحسب بلاغ إعلامي للوزارة ترتكز الخطة على  التوعية بطرق الوقاية في المنازل والمراكز الصحية و دعم الأقسام بالمعدات الحديثة للتشخيص والعلاج
 ومن عناصر المخطط الوطني أيضا،  تدريب أعوان الصحّة وفق بروتوكول علمي موحّد و  تطوير قاعدة البيانات لمتابعة المؤشرات الصحية بدقة.

وقال الوزير الفرجاني، إن حماية صحة الأطفال مسؤولية وطنية تتطلب عملاً جماعياً واستباقياً، لضمان رعاية وقائية فعّالة والحد من المضاعفات التنفسية الخطيرة.

وحضر الاجتماع رؤساء أقسام الأطفال والولدان والإنعاش وممثلين عن الجمعية التونسية لطب الأطفال.


