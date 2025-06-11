إصلاح التكوين شبه الطبي في تونس محور لقاء وزير الصحة بممثلين عن جامعة مونتريال الكندية
مثل الإصلاح الشامل للتكوين شبه الطبي في تونس، محور اللقاء الذي دار يوم الثلاثاء بين وزير الصحّة مصطفى الفرجاني وممثلين عن جامعة مونتريال الكندية، بحضور إطارات من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة "بسرور للطب العائلي بكندا"، وذلك في إطار مشروع "تجديد الصحة".
ويتمثل الإصلاح الشامل للتكوين شبه الطبي في تونس، في ملاءمته مع المعايير الدولية وتعزيز قابليته للتشغيل، مع احترام الخصوصيات الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.
ويتمثل الإصلاح الشامل للتكوين شبه الطبي في تونس، في ملاءمته مع المعايير الدولية وتعزيز قابليته للتشغيل، مع احترام الخصوصيات الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة.
ويرتكز المشروع، على إدماج المحاكاة والتكنولوجيا الحديثة في التكوين، وتحديث البرامج والمناهج، ودعم قدرات الإطار التربوي، فضلا عن تطوير التكوين المستمر.
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