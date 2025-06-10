وزارة المالية: ميزانية الدولة تسجل فائضا ب2 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025

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سجّلت ميزانية الدولة التونسية فائضًا ماليًا بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، أي بزيادة 74 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1.2 مليار دينار)، وفق ما جاء في المؤشرات الوقتية الصادرة عن وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025.



تحسن الموارد الجبائية وتقليص النفقات

