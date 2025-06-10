Babnet   Latest update 23:12 Tunis

وزارة المالية: ميزانية الدولة تسجل فائضا ب2 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 20:10 قراءة: 1 د, 17 ث
      
سجّلت ميزانية الدولة التونسية فائضًا ماليًا بقيمة 2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، أي بزيادة 74 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 (1.2 مليار دينار)، وفق ما جاء في المؤشرات الوقتية الصادرة عن وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025.

تحسن الموارد الجبائية وتقليص النفقات


ويُعزى هذا التحسّن بالأساس إلى:


* ارتفاع الموارد الجبائية بـ 7.7% لتبلغ 11.2 مليار دينار
* زيادة العائدات غير الجبائية بنسبة 2% إلى حوالي 1.2 مليار دينار
* نمو إجمالي موارد الميزانية بـ 3.9% لتصل إلى 12.5 مليار دينار

في المقابل، حافظت النفقات على استقرار نسبي، إذ لم تتجاوز الزيادة فيها 0.6% لتُقدّر بـ 10.3 مليار دينار.

نمو في الأجور وتراجع في الاستثمار

* نفقات التأجير ارتفعت بـ 3%، من 53.1 مليار دينار إلى 54.8 مليار دينار
* نفقات التدخل تطورت بـ 16% لتصل إلى 2.4 مليار دينار
* نفقات الاستثمار تراجعت بـ 33.7% لتبلغ 0.5 مليار دينار
* نفقات التصرّف انخفضت بـ 27.7% لتستقر عند 0.2 مليار دينار

انخفاض أعباء التمويل وارتفاع خدمة الدين العمومي

* سجلت أعباء التمويل (خدمة الدين) تراجعًا بـ 10.4% إلى حدود 1.6 مليار دينار
* في المقابل، ارتفعت خدمة الدين العمومي بـ 26% لتصل إلى 9 مليارات دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، منها 57% ديون خارجية (حوالي 5.2 مليار دينار)

نفقات الدولة حسب التوزيع النسبي

* نفقات التأجير: 53.2%
* نفقات التدخل: 23.3%
* أعباء التمويل: 5%
* نفقات التصرّف: 2.6%

موارد الخزينة: ارتفاع لافت

سجلت موارد الخزينة بدورها ارتفاعًا بـ 49.8% لتبلغ 5.5 مليار دينار، وجرى توجيه الجزء الأكبر منها لسداد أصل الدين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 309623


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 جوان 2025 | 15 ذو الحجة 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet30°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
35°-21
34°-23
34°-24
  • Avoirs en devises
    23017,3

  • (05/06)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,36416 DT        1$ =2,96375 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/06)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    