القصرين: انخفاض عدد الوفيات بسبب حوادث المرور وارتفاع عدد الحوادث والجرحى خلال النصف الأول من 2025 (الفرع الإقليمي للسلامة المرورية)

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أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي للسلامة المرورية بولاية القصرين، العميد هيثم الشعباني، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 127 حادث مرور بولاية القصرين منذ غرة جانفي 2025 وإلى غاية يوم 8 جوان الجاري، أسفرت عن 25 حالة وفاة و178 جريحًا.

وأضاف الشعباني أنّ هذه الأرقام تُمثل انخفاضًا بـ13 قتيلًا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، غير أنها تسجل ارتفاعًا بـ26 حادثًا مروريا، وزيادة بـ19 جريحًا، مرجعًا هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها السرعة وعدم الانتباه أثناء القيادة، إضافة إلى الاستعمال المفرط للهاتف الجوال، الذي تسبب في نحو 62 بالمائة من الحوادث، بينما شكلت السرعة سببًا في 18 بالمائة من مجمل الحوادث.

وفي ما يتعلق بالحوادث القاتلة، أكد المصدر ذاته أن السرعة كانت العامل الرئيسي في 36 بالمائة من الوفيات، تليها قلة الانتباه أثناء السياقة بنسبة 24 بالمائة ، كما نبه إلى أن الدراجات النارية تمثل التهديد الأكبر على الطرقات، إذ تسببت في 60 بالمائة من الحوادث، وراح ضحيتها 58 بالمائة من المتوفين و52 بالمائة من الجرحى.

