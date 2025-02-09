بنزرت: حجز اكثر من 1طن من المرجان واموال اجنبية وإيقاف 3اشخاص بينهم اجنبي الجنسية

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تمكنت فجر اليوم فرقة الحرس الديواني ببنزرت بالتنسيق والتعاون مع فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية ببنزرت، من حجز ما يزيد عن 1 طن من المرجان، بمنزل واقع في احد احياء معتمدية جرزونة، بحسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول.



واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" بالجهة، انه إثر عمل إستعلاماتي دقيق من قبل مصالح فرقة الحرس الديواني ببنزرت وفصيل الحراسة والمنشآت الديوانية، مفاده تحوز احد الاشخاص بكميات هامة من مادة المرجان بمنزل كائن بحي من احياء معتمدية جرزونة، فتم إثر إستيفاء الإجراءات القانونية في الغرض مداهمة المكان، وحجز كمية تقدر ب1,009طن من المرجان معبأة بصناديق كرتونية، علاوة على حجز مبلغ مالي من العملة الاجنبية تقدر ب24,600 اورو، وايضا كمية من المصوغ سيتم تعيير نوعيتها وقيمتها المالية من قبل خبير قانوني.





ويشار انه خلال هذه العملية الأمنية تم إيقاف 3 اشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية اجنبية، بالتوازي مع مواصلة البحث في بقية اطوار القضية واطرافها .