مدينة العلوم بتونس تنظم يوم الرياضيات يوم 22 فيفري 2025

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تنظم مدينة العلوم بتونس يوم السبت 22 فيفري الجاري تظاهرة يوم الرياضيات وأعدت لذلك برنامجا علميا يرتكز على المنطق كركيزة أساسية لعلم الرياضيات منها ورشات علمية ومسابقات فردية وجماعية، حسب بلاغ للمدينة.



وتهدف هذه التظاهرة الى تقريب هذه المادة العلمية من زوار مدينة العلوم من مختلف الشرائح العمرية وخاصة التلاميذ والطلبة وتبسيط مختلف المفاهيم الرياضية لزيادة الوعي بأهمية الرياضيات لا كمادة علمية تدرس في المدارس بل كأداة اساسية في التصدي للتحديات التي تبرز في مجالات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة.









وسينتظم في اطار هذا اليوم عدة انشطة من ذلك مسابقة في الشطرنج والرياضيات التي تساهم في تنمية المهارات الفكرية، فضلا عن تنظيم ورشات علمية منها الرياضيات في الطبيعة وألغاز رياضية والتكوين الهندسي وحساب الاحجام والمساحات ومقياس كراتيسان والاحداثيات والحساب الذهني باستخدام الحيل الرياضية والاحتمالية في الرياضيات والتفكير المنطقي والرياضيات وعلم الفلك. وسينتظم في اطار هذا اليوم عدة انشطة من ذلك مسابقة في الشطرنج والرياضيات التي تساهم في تنمية المهارات الفكرية، فضلا عن تنظيم ورشات علمية منها الرياضيات في الطبيعة وألغاز رياضية والتكوين الهندسي وحساب الاحجام والمساحات ومقياس كراتيسان والاحداثيات والحساب الذهني باستخدام الحيل الرياضية والاحتمالية في الرياضيات والتفكير المنطقي والرياضيات وعلم الفلك.