مباراة ودية: تعادل النجم الساحلي والنادي البنزرتي بنتيجة 1 - 1

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تعادل النجم الرياضي الساحلي اليوم الأحد بالملعب الأولمبي بسوسة مع النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 1 - 1 في مبارة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبادر النجم الرياضي الساحلي بالتهديف عن طريق أسامة عبيد من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتوفق النادي الرياضي البنزرتي في ادراك التعادل في الدقيقة 88 بامضاء اللاعب نور الدين آييندي .

يذكر أنّ النجم الرياضي الساحلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما يقبع النادي الرياضي البنزرتي في المركز 15 قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وذلك بعد مضي 10 جولات من انطلاق سباق البطولة.

ويواجه النجم الرياضي الساحلي في الجولة القادمة اتحاد بن قردان خارج ميدانه، في حين يتحول النادي الرياضي البنزرتي الى العاصمة لملاقاة شبيبة العمران.