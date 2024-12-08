الرابطة 2: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة

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في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:









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الأحد 8 ديسمبر 2024



المجموعة الثانية:

شبيبة القيروان - بعث بوحجلة 2 - 1

نادي محيط قرقنة - سكك الحديد الصفاقسي 1 - 2

كوكب عقارب - هلال الرديف 1 - 0

مستقبل القصرين - امل جربة 1 - 0

اولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة 1 - 0

الملعب القابسي - هلال الشابة 1 - 0



السبت 7 ديسمبر 2024

المجموعة الاولى

جمعية اريانة - مستقبل المرسى 2 - 1

جمعية مقرين - النجم الرادسي 2 - 0

مستقبل وادي الليل - النادي القربي 0 - 0

ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 2 - 0

هلال مساكن - امل حمام سوسة 2 - 2

القلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين 1 - 2

مكارم المهدية - جندوبة الرياضية 1 - 1



المجموعة الثانية :

تقدم ساقية الداير - امل الرقبة 1 - 0





ترتيب المجموعة الأولى







الترتيب ن ل

1- النادي القربي 18 8

2- جمعية مقرين 17 8

-3 جندوبة الرياضية 15 8

-4مكارم المهدية 14 8

5-امل حمام سوسة 13 8

6- مستقبل المرسى 12 8

--القلعة الرياضية 12 8

8-جمعية اريانة 10 8

9-سبورتينغ المكنين 8 8

10-مستقبل وادي الليل 7 8

--هلال مساكن 7 8

--نادي حمام الانف 7 8

13- ملعب منزل بورقيبة 6 8

14-النجم الرادسي 2 8





ترتيب المجموعة الثانية





الترتيب ن ل

1- مستقبل القصرين 21 8

2- شبيبة القيروان 20 8

3- محيط قرقنة 14 8

-اولمبيك سيدي بوزيد 14 8

-كوكب عقارب 14 8

6-تقدم ساقية الداير 13 8

7- نسر جلمة 11 8

8سكك الحديد الصفاقسي 9 8

- الملعب القابسي 9 8

10- بعث بوحجلة 8 8

11-هلال الرديف 7 8

12-امل الرقبة 6 8

13-امل جربة 5 8

14-هلال الشابة 4 8