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الرابطة 2: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 16:56 قراءة: 1 د, 31 ث
      
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:



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الأحد 8 ديسمبر 2024

المجموعة الثانية:
شبيبة القيروان - بعث بوحجلة 2 - 1
نادي محيط قرقنة - سكك الحديد الصفاقسي 1 - 2
كوكب عقارب - هلال الرديف 1 - 0
مستقبل القصرين - امل جربة 1 - 0
اولمبيك سيدي بوزيد - نسر جلمة 1 - 0
الملعب القابسي - هلال الشابة 1 - 0

السبت 7 ديسمبر 2024
المجموعة الاولى
جمعية اريانة - مستقبل المرسى 2 - 1
جمعية مقرين - النجم الرادسي 2 - 0
مستقبل وادي الليل - النادي القربي 0 - 0
ملعب منزل بورقيبة - نادي حمام الانف 2 - 0
هلال مساكن - امل حمام سوسة 2 - 2
القلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين 1 - 2
مكارم المهدية - جندوبة الرياضية 1 - 1

المجموعة الثانية :
تقدم ساقية الداير - امل الرقبة 1 - 0


ترتيب المجموعة الأولى



الترتيب ن ل
1- النادي القربي 18 8
2- جمعية مقرين 17 8
-3 جندوبة الرياضية 15 8
-4مكارم المهدية 14 8
5-امل حمام سوسة 13 8
6- مستقبل المرسى 12 8
--القلعة الرياضية 12 8
8-جمعية اريانة 10 8
9-سبورتينغ المكنين 8 8
10-مستقبل وادي الليل 7 8
--هلال مساكن 7 8
--نادي حمام الانف 7 8
13- ملعب منزل بورقيبة 6 8
14-النجم الرادسي 2 8


ترتيب المجموعة الثانية


الترتيب ن ل
1- مستقبل القصرين 21 8
2- شبيبة القيروان 20 8
3- محيط قرقنة 14 8
-اولمبيك سيدي بوزيد 14 8
-كوكب عقارب 14 8
6-تقدم ساقية الداير 13 8
7- نسر جلمة 11 8
8سكك الحديد الصفاقسي 9 8
- الملعب القابسي 9 8
10- بعث بوحجلة 8 8
11-هلال الرديف 7 8
12-امل الرقبة 6 8
13-امل جربة 5 8
14-هلال الشابة 4 8


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