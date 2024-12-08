الجائزة الكبرى "نووما" للمبارزة بسلاح السابر : فارس الفرجاني ينهي مشاركته في المركز الثالث

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احرز المبارز التونسي فارس الفرجاني المركز الثالث ضمن منافسات الجائزة الكبرى "نووما" للمبارزة بسلاح السابر التي اقيمت باورليون (فرنسا) بعد خسارته في الدور نصف النهائي امام الامريكي كولين هيثكوك بنتيجة 11-15 يوم السبت.

وكان الفرجاني الذي كان مصنفا ثانيا في هذه البطولة ازاح في طريقه الى الدور نصف النهائي الكازخستاني كورالبيكولي باكدولي 15-7 والمجري راب كريستيان 15-9 والفرنسي ماكسيم بيانفيتي 15-13 والأمريكي هومير داريل 15-9.

يذكر ان فارس الفرجاني كان قد توج خلال دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بباريس بالميدالية الفضية لسلاح السابر.