قطع التيار الكهربائي غدا الاحد من س 8 الى س 14.30على عدد من المناطق بالمهدية

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افادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز- إقليم المهدية، انه سيتم قطع التيّار الكهربائي غدا الأحد 8 ديسمبر2024 من السّاعة الثامنة و نصف صباحا إلى السّاعة الثانية و نصف ظهرا بالأماكن التّالية



كامل منطقة برج عريف (من معمل الخياطة "مهدكو" الى كيوسك طوطال)

عمارة الحبيب ببرج عريف و الحي المقابل لها



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منطقة برج الشلبي

منطقة الليانة – واد نخالة

جزء من منطقة طرمس

أكواش دار الشيخ

جزء من أكواش دار بن سالم (الى المقبرة)

جزء من أكواش دار الحنشة

حي جامع الغفران الروضة

شارع ابن الجزار (من مفترق الاستعجالي إلى روضة سمسم)

نهج سوسة

طريق بومرداس (من مفترق مركز الفحص الفني إلى مرشي الزهراء)

شارع الجمهورية (من مقهى محسن إلى مركز الحرس)

كامل المنطقة الصناعية



وأوضحت الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز في بلاغ نشرته، مساء السبت، أنّ عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام لسكان المناطق المعنية.



ولفتت الشركة الى قطع التيار الكهربائي ياتي في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات .