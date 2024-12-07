تصفيات بطولة امم افريقيا للمحليين - صافرة تونسية لمباراة رواندا وجنوب السودان

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقما تحكيميا تونسيا لادارة مباراة رواندا وجنوب السودان المقررة يوم 28 ديسمبر الجاري في كيغالي لحساب تصفيات بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين (شان 2025).



ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين ايمن اسماعيل واحمد الضويوي في حين سيكون امير لوصيف حكما رابعا.

وتقام نهائيات بطولة امم افريقيا للمحليين في الفترة المترواحة بين 1 و25 فيفري 2025 في كينيا وتنزانيا واوغندا.