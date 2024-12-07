Babnet

تصفيات بطولة امم افريقيا للمحليين - صافرة تونسية لمباراة رواندا وجنوب السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6559db725b74d6.33622168_lkijegnhqfpmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 16:51 قراءة: 0 د, 20 ث
      
عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقما تحكيميا تونسيا لادارة مباراة رواندا وجنوب السودان المقررة يوم 28 ديسمبر الجاري في كيغالي لحساب تصفيات بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين (شان 2025).

ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين ايمن اسماعيل واحمد الضويوي في حين سيكون امير لوصيف حكما رابعا.
وتقام نهائيات بطولة امم افريقيا للمحليين في الفترة المترواحة بين 1 و25 فيفري 2025 في كينيا وتنزانيا واوغندا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298823


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 17:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*