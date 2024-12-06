البنك الوطني للجينات وديوان تربية الماشية يوقعان اتفاقا لحماية سلالات الأغنام المحلية

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وقع البنك الوطني للجينات وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى،أمس الخميس، اتفاقية تعاون لتعزيز استدامة وجودة سلالات الأغنام في إطار مشروع "سكالا ميدي".



وتولى توقيع الاتفاقية كل من المكلف بتسيير البنك الوطني للجينات يوسف زيدي والمدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عزالدين شلغاف وفق بلاغ نشره الديوان





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ويهدف مشروع "سكالا ميدي"، في عدد من مكوناته إلى حماية السلالات المحلية وتحسين مردوديتها وجودتها وفق البلاغ.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج متخصص لجمع وتجميد البذور الحيوانية لخمسة وعشرين فحلًا من سلالات مميزة تشمل سلالة البربري، والصردي الصقلي، وأسود تيبار.



وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية للحفاظ على التنوع الوراثي لهذه السلالات المحلية ذات القيمة العالية، مع تعزيز استدامتها وجودتها بما يخدم تطوير قطاع الإنتاج الحيواني ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.