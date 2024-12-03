مدنين: إقبال هام على فعاليات اليوم المحلي لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة بمعتمدية جربة حومة السوق

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حلت، اليوم الثلاثاء، بمعتمدية جربة حومة السوق، قافلة ولاية مدنين للاستثمار والمبادرة الخاصة، وذلك في اطار جولتها بكامل معتمديات الولاية، وفي تقليد دأبت عليه الجهة لاستحثاث نسق دفع المشاريع، وتحسيس الشبان على الاستثمار والمبادرة الخاصة وتقريب الخدمات منهم، وتعريف اصحاب افكار المشاريع بمختلف القوانين والحوافز، واتاحة الفرصة لهم للتواصل مع مختلف هياكل التنمية والاستثمار والتمويل، وفق رئيسة وحدة الاحاطة بالمستثمرين بمركز ولاية مدنين سنية مزهر.



وأوضحت مزهر، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه القافلة، التي تنتظم تحت شعار "بادر واستثمر في جيهتك"، جابت معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وسيدي مخلوف، ومن المبرمج أن تنهي برنامجها يوم 11 ديسمبر بمعتمدية بني خداش

ووصف فريق هذه القافلة هذا اليوم التحسيسي بجربة حومة السوق بالمتميز أمام اهمية الاقبال عليه، والمشاركين فيه من شباب حامل لافكار مشاريع وطلبة وغيرهم اقبلوا للاستفادة ولتوضيح عدة مسائل عالقة في أذهانهم خاصة بالنظر الى خصوصية جزيرة جربة سواء من حيث الاستثمار الفلاحي ومحدودية المساحات الكبرى للاستغلال فلاحيا وغياب عدة مؤسسات وهياكل تنمية واحاطة بها.



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واعتبر الشباب المشارك أن الفرصة هامة لتقريب عدة هياكل منهم والتواصل معها، والاطلاع على خدماتها وطريقة الاستفادة منها، ولتبسيط نقاط ضرورية في بعث أي مشروع من تكوين أو تمويل.

وجاء هذا النقاش بعد عدة تدخلات قطاعية قدّم فيها مسؤولون بعدة هياكل ادارية بين متدخلين في التنمية والتكوين والتمويل الفرص والامكانيات المتاحة على ذمة الباعثين ومناخ الاستثمار وآليات التمويل والحوافز المسندة، وكيفية بعث المشاريع سواء منها الفلاحية او في الصناعات التقليدية، أو بعث شركات أهلية وتعاونيات وغيرها ومختلف خطوط التمويل عبر البنك التونسي للتضامن والجمعيات.

واستهل هذا اليوم التحسيسي المحلي لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة اشغاله بعرض حول تقديم معتمدية جربة حومة السوق من حيث نسيجها الاقتصادي، وفرص ومكامن الاستثمار المتاحة بها سواء في الخدمات الفلاحية، وتثمين خشب الزيتون او منابت الزيتون، وتثمين مخلفات الزيتون، ووحدات نقل منتجات الصيد البحري او التكييف والتحويل، وصيانة محركات مراكب الصيد البحري، ووحدات صنع قشور الثلج، الى جانب الامكانات الهامة للاستثمار في الطاقات المتجددة كضخ وتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، وتسخين المياه للاستعمال المنزلي ومشاريع في التنشيط والايواء السياحي ودور الضيافة، وخدمات تكنولوجيات الاتصال، والخدمات الترفيهية والصحية والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية من نسيج او اكساء او الجلود او الخشب والالياف النباتية او المصوغ والفضيات والزجاج والمعادن والطين وغيرها.