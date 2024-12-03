قرمبالية: إصابة 8 أشخاص من بينهم عاملات فلاحيات في حادث اصطدام جرار فلاحي بسيارة نقل ريفي

جد فجر اليوم الثلاثاء، حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين قرمبالية ومرناق بمنطقة بلحسن التابعة لمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية في تصريح لصحفية (وات)وأكد المصدر ذاته، ان هذا الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم اثنان في حالة خطيرة، مبينا ان صورة الحادث تمثلت في اصطدام سيارة نقل ريفي بجرار فلاحي على متنه عاملات فلاحيات، وقد تم نقل المصابين الى المستشفى المحلي بقرمبالية لتلقي الإسعافات اللازمة.