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تنظيم تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي في جنوب افريقيا

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Decembre 2024 - 09:28 قراءة: 1 د, 2 ث
      
بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لشجرة الزيتون (26 نوفمبر من كل سنة)، شارك مركز النهوض بالصادرات في تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون التونسي، نظمتها سفارة تونس بجنوب إفريقيا حول زيت الزيتون التونسي تحت عنوان "Discovering Tunisian Olive Oil".

واستعرضت مديرة التسويق في المجلس الدولي للزيتون، ايمان طرابلسي، أنشطة المجلس في الدول المنتجة وغير المنتجة لهذا المنتوج معددة الامكانيات التي تتمتّع بها بلادنا في هذا المجال من حيث القدرة الانتاجية والجودة المتميّزة عالميا.

...

و نوهت سفيرة تونس ببريتوريا كريمة برداوي، بالمناسبة، بتجذّر الزيتون وزيت الزيتون التونسي في التاريخ والحضارة والثقافة والاقتصاد، مؤكدة على رغبة تونس في تنويع شركائها على صعيد التجارة والتبادل التجاري والخبرات، بما في ذلك جنوب افريقيا.


ومن جانبه، اشار سفير لبنان بجنوب افريقيا، قبلان فرنجية، ان لبنان كان شريكا لتونس في تقديم مقترح اعتماد يوم عالمي لشجرة الزيتون لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).


واكدت رئيسة المنظمة الجنوب افريقية للزيتون، Wendy Petrson، استعداد الناشطين في قطاع زيت الزيتون ببلادها، لارساء تعاون مع تونس بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب التونسية.

وشددت المديرة العامة لفرع Gauteng لوكالة اقليم Kwazalu-Natal للتجارة والاستثمار،
Donnee Kruger، على توفّر الامكانيات اللوجستية اللازمة لدعم التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال.

وتم بالمناسبة عرض فيديوات لمنتجين ومصدّرين تونسيين اضافة الى تنظيم معرض لعيّنات من زيت الزيتون التونسي والتعريف بمصدّريها.


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