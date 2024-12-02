وزير الشباب والرياضة يكرّم المنتخب الوطني لكرة السرعة

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تولّى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الإثنين تكريم عناصر المنتخب الوطني لكرة السرعة المتوجّ بالمرتبة الثالثة في بطولة العالم لكرة السرعة للأكابر والناشئين في دورتها الـ35، التي انتظمت بمصر من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة السرعة المنصف الميلي وأعضاء المكتب الجامعي والإطار الفني.

وفي مستهلّ اللّقاء، توجّه الوزير بالمناسبة بعبارات التهنئة لبطلات وأبطال المنتخب الوطني ولكل الإطار الفني والإداري للجامعة لجهودهم مؤكدا حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير أفضل الظروف وكل مقومات النجاح لهؤلاء الأبطال الواعدين من أجل تشريف الراية الوطنية وتمثيل تونس في الاستحقاقات الدولية القادمة.