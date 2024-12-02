مجددا لوبيات الطاقة الأحفورية متواجدة بشدّة في ندوة المناخ

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لوحظ الحضور القوي للوبيات الطاقات الأحفورية خلال ندوة الأطراف حول المناخ في دورتها 29، التّي انتظمت بباكو بأذربيجان من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.



وبحسب تحالف المنظمات غير الحكومية " Kick Big Polluters Out"، فقد سجل مشاركة ما لا يقل عن 1773 لوبي، ارتبط بهذا القطاع، هذه السنة بفاعليات ندوة الأمم المتحدة بشأن المناخ، وهو رقم يبعث على القلق لدى الفاعلين الملتزمين بمقاومة الاحتباس الحراري.





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ويعد تكاثر اللوبيات المتعلّقة بقطاع الطاقات الأحفورية، بقمّة المناخ، توجه ما فتىء يزيد. وتجاوز عدد هذه اللوبيات، في 2023، في باكو، الوفود الوطنية باستثناء وفود أذربيجان والبرازيل وتركيا.



وبإمكان ممثلي هذه اللوبيات استبعاد أصوات البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة التغيّرات المناخية. وعلى سبيل فإنّ الوفد المشترك ل10 بلدان الأكثر عرضة لانعكاسات التغيّرات المناخية (يضم التشاد وجزر سالومون والنيجر وميكرونيزي وغينيا بيساو والصومال وتونغا وأريتريا والسودان ومالي)، تعد فقط 1033 وهو أدنى بكثير من عدد هذه اللوبيات.

