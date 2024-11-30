Babnet

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Novembre 2024 - 20:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت:

السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة القرجاني
...

النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت 24-24
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - اتحاد منزل تميم 27-27
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - جمعية الحمامات 24-27
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - نادي كرة اليد بجمال 42-31
قاعة خواجة المهدية
مكارم المهدية - هلال مساكن 28-16

الجمعة 29 نوفمبر 2024
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - نسر طبلبة 28-29

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 34 12
2- ن ساقية الزيت 31 12
-- النادي الافريقي 31 12
4- مكارم المهدية 28 12
5- ن كرة اليد بجمال 25 12
-- بعث بني خيار 25 12
7- جمعية الحمامات 24 12
8- النجم الساحلي 21 12
9- نسر طبلبة 20 12
10-سبورتينغ المكنين 19 12
11-هلال مساكن 17 12
12- اتحاد منزل تميم 14 12


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298449


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*