بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت:



السبت 30 نوفمبر 2024

قاعة القرجاني



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النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت 24-24

قاعة بني خيار

بعث بني خيار - اتحاد منزل تميم 27-27

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - جمعية الحمامات 24-27

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - نادي كرة اليد بجمال 42-31

قاعة خواجة المهدية

مكارم المهدية - هلال مساكن 28-16



الجمعة 29 نوفمبر 2024

القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي - نسر طبلبة 28-29



الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي 34 12

2- ن ساقية الزيت 31 12

-- النادي الافريقي 31 12

4- مكارم المهدية 28 12

5- ن كرة اليد بجمال 25 12

-- بعث بني خيار 25 12

7- جمعية الحمامات 24 12

8- النجم الساحلي 21 12

9- نسر طبلبة 20 12

10-سبورتينغ المكنين 19 12

11-هلال مساكن 17 12

12- اتحاد منزل تميم 14 12