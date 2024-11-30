بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثانية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي جرت مساء اليوم السبت:
السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة القرجاني
السبت 30 نوفمبر 2024
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نادي ساقية الزيت 24-24
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - اتحاد منزل تميم 27-27
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - جمعية الحمامات 24-27
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - نادي كرة اليد بجمال 42-31
قاعة خواجة المهدية
مكارم المهدية - هلال مساكن 28-16
الجمعة 29 نوفمبر 2024
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - نسر طبلبة 28-29
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 34 12
2- ن ساقية الزيت 31 12
-- النادي الافريقي 31 12
4- مكارم المهدية 28 12
5- ن كرة اليد بجمال 25 12
-- بعث بني خيار 25 12
7- جمعية الحمامات 24 12
8- النجم الساحلي 21 12
9- نسر طبلبة 20 12
10-سبورتينغ المكنين 19 12
11-هلال مساكن 17 12
12- اتحاد منزل تميم 14 12
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