وزير الخارجية يلتقي سفير الكونغو الديمقراطية ويبحث معه مسائل التعاون الثتائي و المهاجرين غير النظاميين

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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، الجمعة، مع سفير الكونغو الديمقراطية بتونس، ديزيريه -سالامون مواتدانغا، العلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية.



ونقل بلاغ للوزارة عن النفطي إشادته بهذه المناسبة بمتانة علاقات الصداقة والتعاون المثمرة، التي تجمع بين تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكّد أهميّة التوظيف الأمثل للإمكانيات المتاحة بين البلدين لأجل تطوير التعاون والشراكة بينهما عبر تنمية المبادلات التجارية ودعم الاستثمارات.





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كما أكّد وزير الخارجية أهمية الإعداد الجيّد للدّورة الثانية للجنة المشتركة التونسية الكونغولية خلال سنة 2025، التّي من شأنها أن تُثري الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتُتيح مجالاً للتشاور والتنسيق بين البلدين.



وتم خلال اللقاء استعراض المقاربة التونسيّة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية وتأكيد أهميّة تكثيف التعاون والتنسيق بين تونس والكونغو الديمقراطية والمنظمات الدّولية المعنية قصد تأمين عودة طوعية آمنة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.



من جانبه، نوّه سفير الكونغو بتونس، بالمستوى المتميّز للعلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تطويرها في مختلف الميادين، ولا سيّما، تنشيط المبادلات التجارية ودعم الشراكات الاقتصادية.



وأشار إلى تطلّع بلاده إلى مزيد الاستفادة من الخبرات والتجارب التونسيّة في القطاعات الرّيادية على غرار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والصّحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد.

