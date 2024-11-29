الكاف: وزارة النقل تعتزم انجاز صفقة مشتركة لاقتناء حافلات ( وزير )

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قال وزير النقل ، رشيد العامري ،اليوم الجمعة ، بمناسبة الزيارة التي أداها الى ولاية الكاف ، أن الوزارة تعتزم انجاز صفقة مشتركة مع المزودين التونسيين لاقتناء حافلات للنقل العمومي لفائدة شركات النقل ،وذلك خلال السداسي الاول من سنة 2025.



واضاف الوزير، في تصريح لمكتب وات بالجهة، ان الغاية من الصفقة تمكين كل هذه الشركات من انجاز برامج استثماراتها وإعادة ثقة المواطن في النقل العمومي عبر تحسين خدمات النقل والاستعداد المبكر للعودة المدرسية الجامعية القادمة.





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وأشار بالمناسبة ، أن تحقيق هذا الهدف يستوجب إنجاز خدمات تقنية مسبقة وضرورية لتمكين الشركات من الحصول على نصيبها من هذه الصفقة لافتا الى انه في صورة عدم الحصول على المقتنيات الجديدة فإن شركات النقل ستجد نفسها في مواجهة مشكلات الصيانة وتدني الخدمات.



واطلع الوزير، بالمناسبة، على سير العمل بمحطة النقل للسكك الحديدية مشددا على ضرورة تهيئة المدخل المؤدي اليها بما يتماشى وجمالية المكان.



كما اطلع على نظام اصلاح حافلات النقل بورشة الإصلاح التابعة للشركة الجهوية للنقل بالكاف مشددا على ضرورة العمل على اصلاح الاعطاب التي تطال الحافلات بالسرعة والجودة المطلوبتين وعلى ضرورة تحسيس سائقي الحافلات بأهمية المحافظة على الاسطول واعتماد مبدأ السياقة المسؤولة والرصينة.