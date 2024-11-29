الاتفاق على الشروع في بلورة برنامج تعاون مشترك بين وزارة التشغيل والمركز الدولي للتنمية وسياسات الهجرة

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تم الاتفاق على الشروع في بلورة برنامج تعاون مشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمركز الدولي للتنمية وسياسات الهجرة، يرتكز بالأساس على مقاربة التكامل وتثمين المكتسبات في المجال والبناء عليها، خلال جلسة عمل جمعت وزير التشغيل رياض شوّد بوفد عن المركز، أمس الخميس، حسب ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وبحث هذا اللقاء الذي يتنزّل، حسب البلاغ، في إطار دفع علاقات التعاون الدولي مع المنظمات الدولية في مجال التشغيل والتكوين المهني، مجالات التّعاون الممكنة بين الوزارة والمركز في مجالات التّوظيف بالخارج وتنقّل اليد العاملة.

وأكّد الوزير بالمناسبة على أنّ منظومة التّشغيل الدّولية تُعتبر محورا رئيسيّا في السّياسات الوطنيّة للتشغيل، التي يتم تفعيلها عبر برامج التعاون الدولي بهدف توفير فرص الانتداب العادل والحماية لكل الباحثين عن فرص التّوظيف بالخارج خاصة أنّ الهجرة ومفهوم التنقّل تمثّلان ظاهرة صحيّة ومصدرا للنموّ الاقتصادي والاجتماعي والثّقافي لمختلف الأطراف.



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ومن جهتهم عبّر وفد المركز الدولي للتنمية وسياسات الهجرة، المتكوّن من كل من مديرة ملف الهجرة والحوار والتنمية بالمركز سداف دارنق، من المدير الإقليمي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط جوليان سيمون ورئيس مكتب المركز لمين عباد، عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة في مجالات التشغيل والتوظيف بالخارج والهجرة الدائرية وتنقل اليد العاملة.

وحضر الاجتماع عن الوزارة أيضا المدير العام للتّعاون الدولي والعلاقات الخارجية منير الدّخلي والمدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية أحمد المسعودي وعدد من الإطارات.

