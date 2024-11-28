وزير الداخلية يلتقي المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6748d640190103.85269935_kmpofgjnqihle.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الداخلية، خالد النوري، الخميس، بمقرّ الوزارة المدير العام للمركز الدّولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، مايكل سبيندلغر، وبطلب منه، وذلك على هامش مواكبته للمؤتمر الدولي السابع حول إدارة الحدود، الذي ينظّمه المركز يومي 27 و28 نوفمبر 2024 بتونس.



وأكّد النوري، خلال اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجيّة، الدور الموكول للمركز الدّولي لتطوير سياسات الهجرة وكافة المتدخلين في معاضدة المجهودات الوطنيّة لمكافحة الهجرة غير النظاميّة وإيجاد حلول عمليّة للحدّ من تأثيراتها على تونس.





...



وثمّن الطرفان علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المركز الدّولي لتطوير سياسات الهجرة ووزارة الداخليّة في كلّ ما من شأنه أن يعزّز قدرات هياكل الوزارة على مستوى التكوين والدّعم بالتجهيزات والمعدّات، ولا سيما، في المجالات المتّصلة بالتصرّف في الحدود ومكافحة الهجرة غير النظاميّة.



والتقى سبيندلغر في وقت سابق، الخميس، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، الذي أكد موقف تونس الثابت والرافض لكلّ محاولات تحويلها إلى منصّة عبور أو إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير الشرعيّين كما عرض المقاربة التونسيّة الرّامية إلى التصرف في هذه الظاهرة وفق الضوابط الدولية والتزامات تونس الأممية واحترام الذات البشرية وحقوق الانسان.



يذكر أنّ المركز الدّولي لتطوير سياسات الهجرة، الموجود مقره في فيينا بالنمسا، منظمة دولية تعمل على وضع أفضل سياسات الهجرة واكثرها أمانا غلى جانب وضع خطط لربط السياسات مع البحوث، والتعاون، والتوعية المجتمعية ، وتنمية القدرات.