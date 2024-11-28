الغاء مشاركة المنتخب التونسي في بطولة افريقيا للامم للمحليين وتنظيم الوسبر لموسمي 2021-2022 و2023-2024
تقرر في اعقاب الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الخميس بقمرت بين هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم ورؤساء اندية الرابطة المحترفة الاولى الغاء مشاركة المنتخب التونسي في نهائيات بطولة افريقيا للامم للاعبين المحليين المقررة من 1 الى 28 فيفري 2025 بكل من كينيا واوغندا وتنزانيا.
كما تقرر خلال نفس الاجتماع ادخال بعض التعديلات على روزنامة الموسم الرياضي 2024-2025 من بينها بالخصوص ادراج موعدين لتنظيم كاس السوبر لموسمي 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي و2023-2024 بين الترجي الرياضي والملعب التونسي.
كما تقرر خلال نفس الاجتماع ادخال بعض التعديلات على روزنامة الموسم الرياضي 2024-2025 من بينها بالخصوص ادراج موعدين لتنظيم كاس السوبر لموسمي 2021-2022 بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي و2023-2024 بين الترجي الرياضي والملعب التونسي.
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