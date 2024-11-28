وزير التشغيل يتابع وضعية بعض المشاريع المعطلة بعدد من مراكز التكوين المهني بتونس ومنوبة

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أدّى أمس الأربعاء، وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، زيارة غير معلنة إلى عدد من مراكز وهياكل التكوين المهني بولايتي تونس ومنوبة، وذلك في اطار متابعة ومعاينة وضعية عدد من المشاريع المعطلة بها، وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، مساء أمس.



واطّلع الوزير بالمناسبة على ظروف التكوين والاشكاليات المطروحة في مركز التّكوين والتّدريب المهني بالبطان (منوبة) ومشروع مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود (تونس) ومركز التكوين والتدريب المهني سيدي فتح الله (تونس) ومركز التكوين والتدريب المهني بالمرسى (تونس).





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وتقرّر على إثر هذه الزيارة، غير المعلنة، عقد جلسة عمل بصفة عاجلة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، للتّدقيق في كل الاشكاليات المطروحة وضبط خطّة عمل لحلحلة كل المشاكل المطروحة التي تواجهها هذه المراكز.





وزير التشغيل: الوزارة توفر جملة من الخدمات لفائدة المؤسسات الاقتصادية الخاصة لتشجيعها على انتداب الكفاءات التونسية



أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، أن الوزارة تضع عبر مختلف مصالحها التنفيذية جملة من الخدمات لفائدة المؤسسات الاقتصادية وذلك عبر عدد من آليات المساعدة على التشغيل و كان ذلك خلال لقائه أمس الاربعاء مع ممثلي مؤسسة اقتصادية خاصة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت البلاغ الى أن الوزارة توفر، في إطار تدعيم المقاربة التشاركية مع القطاع الخاص والانفتاح على المحيط الاقتصادي ولمزيد التعريف بالخدمات التي تسديها الوزارة لفائدة المؤسسات الاقتصادية لتشجيعها على إنتداب الكفاءات التونسية، جملة من الخدمات المدرجة في اطار التكوين المستمر ومرافقة المؤسسة لتشخيص حاجياتها التكوينية وإعداد مخططات التكوين وإنجازها وتقييمها.



وأضاف بلاغ وزارة التشغيل ان الوزارة تعمل أيضا على توفير إمكانيات الترقية المهنية عبر الرفع من كفاءات ومهارات الشغالين بمختلف وحدات المؤسسة و توفير آليات تمويل لدورات التكوين المستمر بها.



وجدير بالاشارة الى أنه تم خلال هذا اللقاء عرض برنامج المؤسّسة الاقتصادية في مجال الانتدابات والاختصاصات والمستويات المطلوبة لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية القادرة على المساهمة في تطوير قدرتها التنافسية كما تم الاتفاق على ضبط برنامج تعاون متكامل بين الوزارة والمؤسسة بضبط حاجياتها من الموارد البشرية واتخاذ جميع الاجراءات لتلبيتها.