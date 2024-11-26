دوري أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفتتح مشواره بفوز كبير على دجوليبا المالي

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بدأ الترجي الرياضي التونسي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 بفوز عريض على فريق دجوليبا المالي بنتيجة 4-0، في مباراة أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.



مجريات المباراة:

الدقيقة 4: افتتح رائد بوشنيبة التسجيل بعد تمريرة حاسمة من يوسف البلايلي.



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الدقيقة 40: ضاعف موكوانا النتيجة لصالح الترجي بعد تمريرة أخرى من البلايلي، الذي اضطر لمغادرة المباراة لاحقًا بسبب الإصابة.

الدقيقة 77: البديل أسامة بوڨرة أضاف الهدف الثالث للترجي.

الدقيقة 93: سجل قصي معشى الهدف الرابع، مختتمًا اللقاء بانتصار كبير.





بقية المجموعة:

ويحتل الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ب3 نقاط بمعية نادي بيراميدز المصري الذي انتصر في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نادي ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي بنتيجة5-1 ويتذيل الثنائي ساغرادا ودجوليبا الترتيب بصفر نقطة.

