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دوري أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفتتح مشواره بفوز كبير على دجوليبا المالي

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Bookmark article    Publié le Mardi 26 Novembre 2024 - 21:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
بدأ الترجي الرياضي التونسي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 بفوز عريض على فريق دجوليبا المالي بنتيجة 4-0، في مباراة أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

مجريات المباراة:
الدقيقة 4: افتتح رائد بوشنيبة التسجيل بعد تمريرة حاسمة من يوسف البلايلي.
...

الدقيقة 40: ضاعف موكوانا النتيجة لصالح الترجي بعد تمريرة أخرى من البلايلي، الذي اضطر لمغادرة المباراة لاحقًا بسبب الإصابة.
الدقيقة 77: البديل أسامة بوڨرة أضاف الهدف الثالث للترجي.
الدقيقة 93: سجل قصي معشى الهدف الرابع، مختتمًا اللقاء بانتصار كبير.


بقية المجموعة:
ويحتل الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ب3 نقاط بمعية نادي بيراميدز المصري الذي انتصر في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نادي ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي بنتيجة5-1 ويتذيل الثنائي ساغرادا ودجوليبا الترتيب بصفر نقطة.


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