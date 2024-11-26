دوري أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفتتح مشواره بفوز كبير على دجوليبا المالي
بدأ الترجي الرياضي التونسي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023/2024 بفوز عريض على فريق دجوليبا المالي بنتيجة 4-0، في مباراة أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.
مجريات المباراة:
الدقيقة 4: افتتح رائد بوشنيبة التسجيل بعد تمريرة حاسمة من يوسف البلايلي.
مجريات المباراة:
الدقيقة 4: افتتح رائد بوشنيبة التسجيل بعد تمريرة حاسمة من يوسف البلايلي.
الدقيقة 40: ضاعف موكوانا النتيجة لصالح الترجي بعد تمريرة أخرى من البلايلي، الذي اضطر لمغادرة المباراة لاحقًا بسبب الإصابة.
الدقيقة 77: البديل أسامة بوڨرة أضاف الهدف الثالث للترجي.
الدقيقة 93: سجل قصي معشى الهدف الرابع، مختتمًا اللقاء بانتصار كبير.
بقية المجموعة:
ويحتل الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ب3 نقاط بمعية نادي بيراميدز المصري الذي انتصر في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نادي ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي بنتيجة5-1 ويتذيل الثنائي ساغرادا ودجوليبا الترتيب بصفر نقطة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298202