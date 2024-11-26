وزير التربية يتابع مشاريع القطاع التربوي والاشكاليات المتعلقة به بولاية قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674605616fa398.46452957_lhmkfijngoeqp.jpg width=100 align=left border=0>

أدى اليوم وزير التربية، نور الدين النوري، زيارة عمل إلى ولاية قابس، تابع خلالها سير إنجاز عدد من المشاريع التربوية والمشاغل المطروحة في القطاع بالجهة.

وأكد الوزير في تصريح إعلامي، الحرص على النهوض بأوضاع المدرسة العمومية تدريجيا وحسب الامكانيات المتاحة مشيرا إلى أن زيارته لولاية قابس تهدف أساسا لتحفيز المشاريع التي شهدت تعثرا على غرار مشروع بناء مقر المندوبية الجهوية للتربية ومشروع المركب الثقافي والرياضي المدرسي والقيام بالتدخلات العاجلة بالمؤسسات التربوية التي تحتاج لذلك.

واطلع النوري في هذا السياق، على وضعية المدرسة الابتدائية الدغباجي بالحامة التي تتطلب التدخل بسبب تقادم بنيتها التحتية وعلى الضيعة النموذجية بالمدرسة الابتدائية بالرماثي بقابس الغربية والتي تضطلع بدور هام في إنجاح العملية التربوية وفي توفير حاجيات مطعمها المدرسي من العديد من المواد الفلاحية ومن بينها مادة الزيت.

وزار الوزير المدرسة الاعدادية بالزراوة الجديدة وهي إحداث جديد بلغت كلفة انجازه 5.3 مليون دينار وتبلغ طاقة استيعابه 700 تلميذ، والتي ساعد حداثها على وضع حد للمعاناة التي كان يعيشها يوميا تلاميذ الزراوة عند تنقلهم للدراسة بمطماطة الجديدة.



...



كما تابع النوري أشغال تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية عيون الزركين من معتمدية مارث بكلفة تفوق 550 ألف دينار ووقف بالمدرسة الاعدادية حي محمد علي بقابس المدينة على النتائج الايجابية التي أثمرتها تجربة العمل بنظام الحصة الواحدة والتي من بينها حسن تنظيم الوقت وتقلص الغيابات وتمكين التلاميذ من وقت كاف للدراسة والترويح عن النفس.

من جهة أخرى اطلع وزير التربية في زيارته لولاية قابس على برنامج تهيئة مبيت معهد جلولي فارس للكفيف بكلفة تفوق 900 الف دينار وعلى الأكلة المقدمة للتلاميذ وعاين وضعية المعهد الاقليمي للرياضة والمركب الرياضي المدرسي. كما زار المعهد الثانوي فرحات حشاد بقابس المدينة الذي يتطلب أشغال تهيئة وصيانة لتحسين وضعيته.

وكان الوزير استهل زيارته للجهة بحضور والي قابس رضوان نصيبي بحضور موكب تحية العلم بالمدرسة الابتدائية بالدبدابة بالحامة التي شهدت انجاز أشغال تهيئة وصيانة بكلفة قاربت 400 ألف دينار.