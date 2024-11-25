تصنيف اللاعبين المحترفين : الايطالي يانيك سينر دائما في الصدارة

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حافظ لاعب التنس الايطالي يانيك سينر مع انتهاء مباريات الموسم الحالي على صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين في التصنيف الجديد الذي صدر اليوم الاثنين.

واتسم التصنيف الجديد بمحافظة اللاعبين العشرة الاوائل على مراكزهم، ليكون الترتيب على الشكل التالي:



1- يانيك سينر (إيطاليا) 11830 نقطة



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2- أ الكساندر زفيريف (المانيا) 7915 نقطة

3 كارلوس الكاراز (اسبانيا) 7010 نقطة

4- تايلور فريتز (أمريكا) 5100 نقطة

5- دانييل مدفيديف (روسيا) 5030 نقطة

6- كاسبر روود (النرويج) 4255 نقطة

7- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 3910 نقطة

8- أندريه روبليف (روسيا) 3760 نقطة

9- اليكس دي مينور (استراليا) 3745 نقطة

10- غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3350 نقطة.