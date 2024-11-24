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تواصل تألق الرياضيين العسكريين في الألعاب الافريقية العسكرية بنيجيريا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Novembre 2024 - 15:25 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في إطار منافسات اليوم الثالث للألعاب الافريقية العسكرية التي تحتضنها نيجيريا أبوجا, فاز يوم أمس العريف اول محمد جهاد ريدان بميدالية ذهبية في التايكواندو، وزن 74 كغ وتحصل زميله الجندي اول بدر الدين القرميطي على الميدالية الفضية وزن 68 كغ فيما اكتفى الجندي متطوع علاء العجيلي بالميدالية البرونزية وزن 80 كغ.

وتواصلت منافسات الرماية وتوج المنتخب العسكري بالميدالية الذهبية جماعي في اختصاص بندقية جثو وتحصل العريف علاء العثماني على الميدالية الفضية فيما اكتفى الملازم اول انيس الجبالي بالبرنزية في نفس الاختصاص. كما تحصل الفريق على ميدالية برونزية في اختصاص بندقية وقوف.

...

وانهى المنتخب العسكري للمصارعة مشاركته في هذه الألعاب بحصوله على المرتبة الثالثة بين الفرق.

وترتفع بذلك حصيلة الوفد التونسي المشارك في هذه الألعاب إلى 20 ميدالية (3 ذهبيّة و10 فضيّة و7 برنزيّة)، في إنتظار بقيّة المنافسات.


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