5 صحفيين تونسيين يفوزون بجوائز مسابقة الإعلام "تاندام ديجي آرت" ببروكسل

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تُوج خمسة صحفيين تونسيين بجوائز في مسابقة الإعلام "تاندام ديجي آرت" التي نظمها الاتحاد الأوروبي، خلال حفل أقيم مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل.



حصل الصحفي سعيد عكروت من إذاعة تطاوين ومختار بن جديان، الصحفي المتعاون مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (مكتب تطاوين)، على جائزة في فئة التقرير الصحفي. كما تم تتويج المصور الصحفي المستقل نور حمدي والصحفية أميرة الدريدي من دار الصباح بجائزة في الفئة الأكاديمية.





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بالإضافة إلى ذلك، نال الصحفي أيمن المحرزي من إذاعة صبرة أف أم، جائزة في فئة "صحفي وصحفية" مناصفة مع صحفية أردنية.



تُخصص مسابقة "تاندام ديجي آرت" لتكريم الأعمال الصحفية التي تتناول المشاريع الممولة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي في تسع دول عربية. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على المشاريع الإبداعية المستقلة في مجالات الثقافة والاقتصاد والحرف، مع التركيز على التحديات التي تواجه المواهب ورواد الأعمال، والحلول المقدمة بدعم الاتحاد الأوروبي.



وتساهم هذه المسابقة في إبراز قصص النجاح المهني للشباب وتأثير التعليم والعمل على الأفراد والمجتمعات، وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، نال الصحفيمن إذاعة صبرة أف أم، جائزة في فئة "صحفي وصحفية" مناصفة مع صحفية أردنية.تُخصص مسابقة "تاندام ديجي آرت" لتكريم الأعمال الصحفية التي تتناول المشاريع الممولة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي في تسع دول عربية. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على المشاريع الإبداعية المستقلة في مجالات الثقافة والاقتصاد والحرف، مع التركيز على التحديات التي تواجه المواهب ورواد الأعمال، والحلول المقدمة بدعم الاتحاد الأوروبي.وتساهم هذه المسابقة في إبراز قصص النجاح المهني للشباب وتأثير التعليم والعمل على الأفراد والمجتمعات، وفقًا لما نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.