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سيدي بوزيد: افتتاح قسم للعيادات الخارجية بالدائرة الصحية بالسبالة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 15:44 قراءة: 0 د, 36 ث
      
افتتح قسم العيادات الخارجية بالدائرة الصحية بالسبالة من ولاية سيدي بوزيد، بداية هذا الأسبوع، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الصحية ومزيد تقريب الخدمات ذات الصلة للمواطن.
وبين الناظر بالدائرة الصحية بالسبالة مختار محمدي في تصريح لـ"وات"، أن المقر القديم قد كان في "حالة مزرية ولا يليق بأن يكون مستشفى" وبعد جهود ومطالب مكثفة تم احداث قسم العيادات الخارجية الجديد.
وأضاف ان القسم لا زال تنقصه عدة تجهيزات في انتظار توفيرها لضمان خدمات صحية جيدة للمواطن، كما طالب بالفصل الاداري عن معتمدية جلمة وفصل الميزانية باعتبار ان عدد السكان في معتمدية السبالة يفوق 25 ألف ساكن ولا بد من توفير كميات الأدوية اللازمة لهم.
ويذكر أن قسم العيادات الخارجية بالدائرة الصحية بالسبالة أنجز بكلفة 988 ألف دينار.
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