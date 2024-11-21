سليانة: انطلاق حملة تحسيسية حول أهمية إحداث الشركات الأهلية لفائدة منخرطات بمجامع نسائية بولايتي سليانة والكاف

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انطلقت، اليوم الخميس، بمركز الإعلامية الموجهة للطفل بمعتمدية سليانة الشمالية، حملة تحسيسية حول أهمية إحداث الشركات الأهلية لفائدة عدد من منخرطات المجامع النسائية التنموية بولايتي سليانة والكاف.

وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن بسليانة، عائدة نصر، في تصريح لوكالة "وات" أن الحملة التحسيسية تنفذها مصالح المندوبية الجهوية للأسرة بالاشتراك مع مصالح الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل للتعريف بالشركات الأهلية وإجراءات تأسيسها وبدورها الاقتصادي والتنموي.

وأضافت أن الحملات التحسيسية متواصلة بكافة معتمديات الجهة التي تضم مايقارب 4 مجامع نسائية ممولة من طرف وزارة المراة وهي مجمعا اللوزة والمنصورة الوفاق بمعتمدية كسرى، ومجمع الأمل برج المسعودي بمعتمدية الكريب، ومجمع أحرار سيدي حمادة بمعتمدية سليانة الجنوبية.

من جهته، أبرز المدير الجهوي للتكوين والتشغيل بسليانة، عاطف البوراوي، أن مصالح إدارته انطلقت مؤخرا في تنظيم دورات تكوينية في المجال الفلاحي والتسيير الإداري والمالي لمنتسبي عدد من الشركات الأهلية، مذكّرا بأنه يتم إسناد قروض تفاضلية عن طريق البنك التونسي للتضامن لإحداث هذه الشركات.



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وتعد ولاية سليانة إجمالي 11 شركة أهلية أغلبها في المجال الفلاحي (4 منها في طور الاحداث).