البرنامج الشامل للنسيج والملابس بتونس يقدم مرافقة للمؤسسات الناشئة ورواد الاعمال الذين يقدمون حلولا تكنولوجية خضراء

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ستستفيد المؤسسات الناشئة المطورة لحلول تكنولوجية خضراء بمرافقة من طرف البرنامج الشامل للنسيج والملابس بتونس لتحويل حلولها التكنولوجية الى فرص اقتصادية.



وسيقع الاختيار على المستفيدين اثر طلب ترشح، تم اطلاقه بعد، وضبط يوم 8 ديسمبر 2024 كآخر اجل لتقديم الترشحات.





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ويتوجه البرنامج الى المؤسسات الناشئة ورواد الاعمال الناشطين في مجال تطوير الحلول التكنولوجية الخضراء القابلة للتطبيق على كامل سلسة القيمة لقطاع النسيج والملابس في تونس والتي يمكن ان تقدم تكنولوجياتهم حلولا للتحديات والاولويات المطروحة على المؤسسات في قطاع النسيج على مستوى التنمية المستدامة والرقمنة.



كما يشمل هذا البرنامج المؤسسات الناشئة ورواد الاعمال الذين تتوفر لديهم حلول كفيلة بتحقيق الانتقال البيئي والرقمي لقطاع النسيج في تونس، في آن واحد، عبر تدعيم الاقتصاد الدائري واحترام البيئة وترشيد استهلاك الماء والطاقة.



وسيوفر البرنامج للمؤسسات الناشئة واصحاب المبادرات، الذين سيقع عليهم الاختيار، المساعدة والخبرات الضرورية في مختلف المجالات على غرار تقييم المستوى التكنولوجي والمصادقة على الحلول وحماية التجديد.



وسيدفع، ايضا، في اتجاه ربط العلاقات مع المؤسسات الصناعية الناشطة على مستوى كامل سلسلة قيمة قطاع النسيج في تونس وتشبيك العلاقات مع الفاعلين الرئيسيين في مجال التجديد والتطوير التكنولوجي في تونس وعلى المستوى الدولي. كما سيؤمن المشروع الدعم لتعبئة التمويلات الضرورية للنفاذ الى التمويلات المناسبة.



ويعتبر مشروع البرنامج الشامل للنسيج والملابس بتونس، ثمرة شراكة بين الحكومة التونسية وكتابة الدولة السويسرية للاقتصاد والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، كممولين دوليين، والذين وضعوا على ذمة المشروع التمويلات الضرورية لتنفيذه ومركز التجارة الدولية، هيكل تابع للامم المتحدة، والمنظمة العالمية للتجارة، كوكالة مكلفة بتنفيذ المشروع.



ويرمي المشروع الى تطوير تنافسية صادرات صناعة النسيج والملابس ومن ثمة تنمية الطاقة التشغيلية والعائدات على مستوى كامل سلسلة قيمة هذا القطاع الصناعي.