البطولة العربية لكرة اليد لمنتخبات الاشبال - الفوز الرابع على التوالي للمنتخب التونسي

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حقق المنتخب التونسي لكرة اليد مواليد 2008 فوزه الرابع على التوالي في البطولة العربية لمنتخبات الاشبال المقامة بمدينة الحمامات الى غاية 23 نوفمبر الحالي وذلك عقب تغلبه على نظيره الجزائري 30-23 اليوم الاربعاء.



وكان المنتخب التونسي فاز في الجولات الثلاث الماضية على كل من الجزائر 34-24 والسعودية 28-27 والكويت 22-17

وفي ما يلي النتائج الحاصلة وبرنامج باقي المقابلات



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: الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تونس - الجزائر 30-23

السعودية - الكويت 30-26



الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر 30-25

تونس - الكويت 22-17

الأحد 17 نوفمبر 2024

الكويت 29 - 19 الجزائر

تونس 28 - 27 السعودية



السبت 16 نوفمبر 2024

تونس 34 - 24 الجزائر

الكويت 16 - 29 السعودية

الجمعة 22 نوفمبر 2024

الكويت - الجزائر

السعودية - تونس

السبت 23 نوفمبر 2024

السعودية - الجزائر

الكويت - تونس



