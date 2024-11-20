وزير النقل يؤكد بقبلي على ضرورة الاسراع بحل اشكاليات النقل المدرسي وربط الجهة بالولايات المجاورة

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اكد وزير النقل رشيد العامري خلال الزيارة غير المعلنة التي اداها ،الاربعاء، الى ولاية قبلي ان الوزارة تعمل على المتابعة اللصيقة للشركات الجهوية للنقل لمعالجة الاشكاليات المتراكمة على مدى السنوات الثماني الماضية خاصة من ناحية اتمام المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالاقتناءات.



واشار الوزير الى ان مشاكل الجهة تتعلق بالاساس باشكاليات النقل المدرسي التي يجب معالجتها عبر المتابعة اليومية الآنية وعلى المدى المتوسط ليعود قطاع النقل الى مستواه الذي يحترم المواطن سواء على مستوى الجهة او على مستوى ربطها بالولايات المجاورة وخاصة صفاقس وقابس وسوسة.





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وفي ذات الاطار اشار الوزير خلال زيارته لمستودع وكالة قبلي التابعة للشركة الجهوية للنقل بقابس الى ان الاشكاليات المسجلة بهذا المرفق لا تختلف عن الاشكاليات التي تعانيها باقي الشركات الجهوية باعتبار النقص المسجل خلال السنوات الماضية سواء على مستوى الاقتناءات او الصيانة، وهو ما تعمل الوزارة حاليا على معالجته.



ودعا الوزير خلال هذه الزيارة الى الاسراع باتمام عمليات صيانة 3 حافلات لاعادتها للعمل في مجال النقل المدرسي قبل انتهاء العطلة الشتوية، مشيرا الى امكانية تعزيز فريق الصيانة بالمستودع لاتمام هذه المهمة.



وشملت زيارة الوزير للجهة ايضا معاينة العمل بمستودع الشركة الجهوية للنقل وورشة الصيانة ثم زيارة مقر الادارة الجهوية للنقل البري ومتابعة سير العمل بالوكالة الفنية للنقل البري ومركز الفحص الفني للسيارات قبل التحول لمقر وكالة الشركة الجهوية للنقل بقابس، بمدينة دوز.

وفي ذات الاطار اشار الوزير خلال زيارته لمستودع وكالة قبلي التابعة للشركة الجهوية للنقل بقابس الى ان الاشكاليات المسجلة بهذا المرفق لا تختلف عن الاشكاليات التي تعانيها باقي الشركات الجهوية باعتبار النقص المسجل خلال السنوات الماضية سواء على مستوى الاقتناءات او الصيانة، وهو ما تعمل الوزارة حاليا على معالجته.ودعا الوزير خلال هذه الزيارة الى الاسراع باتمام عمليات صيانة 3 حافلات لاعادتها للعمل في مجال النقل المدرسي قبل انتهاء العطلة الشتوية، مشيرا الى امكانية تعزيز فريق الصيانة بالمستودع لاتمام هذه المهمة.وشملت زيارة الوزير للجهة ايضا معاينة العمل بمستودع الشركة الجهوية للنقل وورشة الصيانة ثم زيارة مقر الادارة الجهوية للنقل البري ومتابعة سير العمل بالوكالة الفنية للنقل البري ومركز الفحص الفني للسيارات قبل التحول لمقر وكالة الشركة الجهوية للنقل بقابس، بمدينة دوز.