اصدار طابع بريدي بمناسبة اليوم العالمي للطفل

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يصدر البريد التونسي یوم 20 نوفمبر 2024 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل بالشراكة مع وزارتي الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن و التربية، طابعا بریدیّا تم تصميمه ورسمه في اطار تظاھرة philakids"" من قبل مجموعة من تلامیذ المرحلة الإعدادیة.



ویعرض ھذا الطـــابع البریدي والمنتوجات المتصلة به للبیع ابتداء من یـــــوم

الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بجـمـیع مـكـاتب الـبـرید، كـمـــا یمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن



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بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع -e.www

stamps.poste.tn ، وفق بلاغ للبريد صادر الثلاثاء.



وتحتفل دول العالم بالیوم العالمي للطفل مساهمة في تعزیز الترابط الدولي من أجل ترسیخ الوعي وتحفیز الانتباه حول ضرورة دعم ومناصرة قضایا الأطفال وتوفیر بیئة تضمن المشاركة وعدم التمییز والحمایة من شتى التھدیدات.