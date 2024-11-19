رؤساء نوادي سفراء قرى أطفال "أس و أس" بصفاقس يعلنون انخراط الطلبة في الحملة الوطنية للاقتطاع الآلي

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أعلن رؤساء نوادي سفراء قرى أطفال "أس و أس" بصفاقس عن انخراط الطلبة في الحملة الوطنية للاقتطاع الآلي "PAP" لكفالة 1000 طفل قبل نهاية سنة 2024 وذلك خلال اجتماعهم الدوري بالفضاء المفتوح لمكتب نوادي سفراء قرى أطفال "أس وأس" بمركب رباط المدينة بصفاقس وبحضور رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس" محمد مقديش حسب ما جاء في بلاغ قرى "أس وأس" بالمحرص على صفحتها على فيسبوك.



ولفت البلاغ الى أن عدد نوادي سفراء قرى أطفال "أس و أس" بمختلف المدارس والمعاهد الثانوية والكليات والجامعات بصفاقس بلغ 20 ناديا وعدد المنخرطين بها قرابة 800 من الطلبة والتلاميذ، مع سعي الجمعية إلى تعميم التجربة على مختلف الجامعات والمعاهد الثانوية التونسية لتشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات التربوية.





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جدير بالذكر أن الجمعية التونسية لقرى أطفال "أس و أس" كانت قد أطلقت خلال شهر أكتوبر الماضي حملة للترفيع في عدد التحويلات الآلية الدائمة لفائدتها والمتمثلة في اقتطاع شهري من الحساب الجاري سواء للأفراد أو المؤسسات، وذلك من 1200 حاليا إلى 10 آلاف مع موفى ماي 2025.



وأكدت الجمعية في بلاغ سابق لها أنها تسعى من خلال هذه الحملة الى تحقيق الاستقرار في مواردها المالية حتى "ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المسداة لمحضونيها من الأطفال الفاقدين للسند وتعزيز فرص الاندماج الناجح لهم في المجتمع".