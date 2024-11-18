بن عروس: تنظيم سلسلة من التظاهرات الصحية للتوقي والكشف عن مرض السكري

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ضبطت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، سلسلة من التظاهرات الصحية والأنشطة الميدانية، التي تتخللها عيادات طبية للكشف والتقصي عن مرض السكري، وذلك بمختلف مراكز الصحة الأساسية والمراكز الوسيطة بالجهة.



وبين المدير الجهوي للصحة فرحات زهمول في تصريح لصحفي "وات"، اليوم الاثنين، انه تم التركيز هذه السنة خلال ضبط برنامج العمل الميداني، الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمرض السكري، على البعد التثقيفي وكيفية التوقي وتعزيز الإحاطة النفسية لتفادي المخلفات السلبية النفسية والبدنية لهذا المرض على المصابين والفئات الأكثر عرضة للإصابة به بسبب العادات الغذائية غير السليمة أو للعوامل الوراثية وغيرها .

وفي هذا الإطار، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع عدد من الكشافة التونسية أمس الأحد بالفضاء الخارجي لمعتمدية نعسان خيمة صحية تحت شعار " اعرف مرضك تربح صحتك"، تضمنت عيادات مجانية للتقصي تضمنت حلقات تثقيفية صحية لفائدة المواطنين خصصت لرفع درجة الوعي حول تأثير داء السكري في المجتمع، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين والتوعية بطرق الوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم من خلال إتباع غذاء صحي، وممارسة النشاط البدني، وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي وفي العلاج والرعاية للمرضى المحتاجين لذلك .



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ويتواصل برنامج الأنشطة الميدانية للكشف والتقصي والإحاطة خلال الأيام القادمة ليشمل عددا من المراكز الصحية بالجهة على غرار المراكز الصحية بحمام الأنف وحمام الشط والمحمدية ومقرين، بعد أن غطى النشاط الميداني للفرق الصحية بالجهة خلال الأسبوع المنقضي، المراكز الصحية برادس المدينة وفوشانة وبومهل والزهراء، وذلك في انتظار تنظيم يوم جهوي تحسيسي حول مرض السكري يتضمن عيادات مجانية للتقصي بالمستشفى الجهوي الياسمينات يوم 21 نوفمبر المقبل.