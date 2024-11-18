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ورادات الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا غطت 14 بالمائة من الحاجيات الوطنية الى موفي سبتمبر -

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Novembre 2024 - 11:59 قراءة: 1 د, 0 ث
      
كشف المرصد الوطني للطاقة، ان واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا ملحوظا وساهمت في تغطية 14 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء الى موفي سبتمبر 2024

وأشار المرصد،في تقريره حول الوضع الطاقي الى موفي سبتمبر 2024، الى ان إنتاج الكهرباء بلغ موفى شهر سبتمبر لسنة 2024، حوالي 15270 جيغاوط ساعة مسجلا بذلك إنخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2023.

...

وبين ان الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي ارتفع، خلال نفس الفترة، بنسبة 2 بالمائة وقد اعتمد اسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 بالمائة.

وبلغ الطلب على الغاز الطبيعي الى موفى شهر سبتمبر 2024 قرابة 5ر3 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة مع نقس الفترة من السنة الفارطة.

وسجل الطلب من هذه المادة الموجه لانتاج الكهرباء انخفاضا بنسبة 3 بالمائة يرجع ذلك بالاساس الى محدودية توفر الغاز، ولا يعكس هذا
الانخفاض الحاجيات الوطنية من الكهرباء التي تم تغطية جزء منها من خلال توريد الكهرباء خاصة من الجزائر.

وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 72 بالمائة و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة موفى شهر سبتمبر 2024 مقارنة بموفى سبتمبر 2023 .



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